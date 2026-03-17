Maria Rosaria Boccia truffa da 30mila euro | a processo per l' affare fantasma

Maria Rosaria Boccia è stata portata in tribunale con l’accusa di aver truffato per 30 mila euro in un affare considerato fantasma. Il procedimento riguarda fatti avvenuti nel dicembre 2021 e l’udienza è stata rinviata a causa di un impedimento del difensore dell’imputata. La vicenda giudiziaria è attualmente in fase di sospensione.

Alla sbarra per truffa. Un ulteriore capitolo giudiziario che riguarda Maria Rosaria Boccia. Il procedimento, che ruota attorno a fatti risalenti al dicembre 2021, è stato momentaneamente sospeso: l’udienza è stata infatti rinviata per legittimo impedimento del difensore dell’imputata. Al centro della vicenda, come ricorda Il Giornale, c’è un investimento che, secondo l’accusa, si sarebbe rivelato inesistente. La donna avrebbe proposto a un conoscente di lunga data, un impiegato pubblico residente nel Pisano, di destinare i propri risparmi a un’iniziativa imprenditoriale descritta come particolarmente promettente: un locale con terrazza affacciata sul Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maria Rosaria Boccia, truffa da 30mila euro: a processo per l'affare fantasma Articoli correlati Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare fantasmaÈ stata rinviata l'udienza che vede Maria Rosaria Boccia imputata con l'accusa di truffa. Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare inesistenteÈ stata rinviata l'udienza che vede Maria Rosaria Boccia imputata con l'accusa di truffa. Aggiornamenti e notizie su Maria Rosaria Boccia Discussioni sull' argomento Boccia a processo per truffa. Indagine del 2024 su un immobile. Udienza rinviata a fine giugno; Boccia a processo per truffa Indagine del 2024 su un immobile Udienza rinviata a fine giugno. Maria Rosaria Boccia citata a giudizio per una presunta truffa da 30mila euroNuovo capitolo giudiziario per Maria Rosaria Boccia, che dovrà comparire davanti al Tribunale di Pisa nell’ambito di un processo che la vede imputata per truffa aggravata. Il dibattimento è ancora ... ilfattovesuviano.it Truffa da 30mila euro, a processo Maria Rosaria Boccia per un affare inesistenteA denunciarla un imprenditore pisano per un locale sul Golfo di Napoli che, però, non si è mai concretizzato: Boccia non avrebbe reso i soldi già presi ... msn.com Maria Rosaria Boccia a processo per una presunta truffa da 30mila euro https://www.napolitoday.it/cronaca/boccia-processo-truffa.html - facebook.com facebook Caso Sangiuliano, #Maria Rosaria Boccia a processo per truffa da 30mila euro a un vecchio amico x.com