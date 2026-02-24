Boato in piena notte assalto al bancomat delle Poste di Santarcangelo

Un forte boato ha scosso Santarcangelo alle prime ore del mattino, provocato dall’esplosione di un bancomat delle Poste. La causa è un tentativo di furto con esplosivo, che ha danneggiato la macchina e attirato l’attenzione dei vicini. I residenti si sono svegliati spaventati e hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigilantes, mentre le indagini cercano di risalire agli autori dell’atto.

Rimini, 24 febbraio 2026 – Un botto fortissimo ha svegliato i residenti a Santarcangelo intorno alle 3 del mattino. Nel mirino dei ladri è finito il bancomat delle Poste in piazza Marconi, fatto esplodere con una carica inserita nello sportello. Dopo l’esplosione è partita la sirena dell’allarme. Alcuni cittadini, affacciati alle finestre, hanno visto almeno due uomini davanti al bancomat distrutto mentre prendevano i soldi. Poi sono saliti in auto e sono scappati a tutta velocità, prima dell’arrivo delle pattuglie. Le indagini e la "tecnica della marmotta". L’esplosione ha provocato danni evidenti alla struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

