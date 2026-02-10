Blue Tongue Marcello FdI interroga La Regione | Investiti 100 mila euro per la profilassi

La Regione ha investito 100 mila euro per la lotta alla Blue Tongue. Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha chiesto ufficialmente un aggiornamento sulla diffusione della malattia, durante una riunione della commissione Politiche per la salute e politiche sociali. La richiesta arriva dopo che la malattia ha preoccupato gli allevatori e le autorità locali.

“La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue Tongue”. A chiederlo è un'interrogazione di Nicola Marcello (FdI) discussa nel corso della commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli. Marcello chiede alla giunta, con un’interrogazione, di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Blue Tongue Region Marcello (FdI): "La Regione faccia il punto sulla diffusione della Blue tongue" Strada chiusa per voragine, Marcello (FdI) interroga: "La Regione solleciti sui tempi di riapertura" La strada di via Ponte a Ponte Verucchio, in provincia di Rimini, rimane chiusa a causa di una voragine. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Blue Tongue Region Marcello (FdI): Resto alla guida del partitoPorterò le mie battaglie a Bologna. Il capolista di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, è certo di avere strappato il pass per un posto da consigliere regionale a Bologna, grazie alla mole di ... ilrestodelcarlino.it MINISTERO DELLA SALUTE: febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo BTV5 in Regione Sardegna condizioni per le movimentazioni da vita verso il territorio continentale. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.