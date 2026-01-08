Blue tongue boccata d' ossigeno per gli allevatori colpiti | in arrivo gli aiuti straordinari

Nel 2025, gli allevatori colpiti dal virus della Blue tongue potranno contare su un aiuto straordinario. A breve sarà pubblicato il bando che prevede sostegni finanziari specifici per le aziende zootecniche interessate. Questa misura rappresenta un’opportunità importante per il settore, offrendo un supporto concreto alle imprese colpite dall’emergenza sanitaria animale.

Boccata d'ossigeno per gli allevatori alle prese con il Blue tongue virus nel corso del 2025: a giorni sarà pubblicato il bando per l’aiuto straordinario destinato alle aziende zootecniche. Lo rende noto la Cia Abruzzo: l'avviso sarà reperibile entro questo fine settimana sui siti ufficiali della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Il 3 dicembre si è svolta a Teramo l’annuale Giornata studio sulla Bluetongue con l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulla situazione epidemiologica della malattia, una panoramica dettagliata sugli sviluppi più recenti riguardanti la sua diffusione in Europa facebook