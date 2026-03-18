Diversi grandi editori hanno deciso di bloccare l’accesso dei crawler dell’Internet Archive alle loro pagine web, limitando così la possibilità di conservare la storia digitale dei loro contenuti. Questa scelta ha portato a un blocco mirato che impedisce ai sistemi di archiviazione automatica di raccogliere e conservare le pagine pubblicate. La questione riguarda la preservazione del patrimonio digitale e la tutela dei propri contenuti online.

Alcuni grandi editori stanno bloccando l’accesso dei crawler dell’Internet Archive, impedendo la conservazione storica delle proprie pagine web. Questa mossa non ferma l’intelligenza artificiale, ma rischia di cancellare per sempre la memoria digitale del Web italiano e globale. La tensione tra chi produce contenuti e chi li archivia si è acuita con l’avvento dei modelli AI, portando a restrizioni tecniche severe contro il bot archive.orgbot. Il risultato immediato è una potenziale perdita irreversibile di documentazione pubblica che ha servito giornalisti e tribunali per anni. L’impatto sul tessuto informativo nazionale. Nel produttivo italiano, dove il settore editoriale rappresenta un pilastro della conoscenza collettiva, questa dinamica assume una rilevanza pratica immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco AI: rischio cancellazione memoria del Web

Articoli correlati

F1 in crisi: Bahrein e Arabia a rischio cancellazione totaleLa Formula 1 si trova a un bivio esistenziale che potrebbe cancellare due tappe fondamentali del calendario 2026.

Putin si blinda: zona off limits a Sochi e blocco webLa sicurezza del leader russo Vladimir Putin è al centro di una nuova ondata di misure restrittive che trasformano la residenza a Sochi in una zona...

KINGBOLEN K8 PRO NEW KING OF SCANTOOLS

Contenuti e approfondimenti su Blocco AI rischio cancellazione memoria...

Temi più discussi: Emirates, il curioso caso dei voli su Milano anche durante il blocco dei cieli in Medio Oriente; Guerra in Iran, oltre 43mila voli cancellati in 10 giorni. Le compagnie più colpite; Perché milioni di passeggeri sono rimasti a terra? La crisi degli aeroporti del Golfo che ha bloccato i voli in tutto il mondo; Hai prenotato un volo o vuoi fare un viaggio con scalo nel Golfo: cosa rischi? Hai diritto ai rimborsi? Tutte le risposte.

Hai salvato un nuovo articoloAvviso ai pendolari: rischio blocco totale (in questo articolo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione). Lo sciopero del trasporto pubblico nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, ... milano.corriere.it

Blocco aereo per la guerra in Iran, come ottenere il rimborso del volo cancellatoOltre 2 milioni di passeggeri a terra per il conflitto in Iran. Attenzione a non annullare il volo. Ecco come richiedere il rimborso totale ... quifinanza.it

Per aggirare il blocco, bisogna attingere agli oleodotti presenti da un lato in Kurdistan e dall'altro nel Mar Rosso. Ma i peshmerga curdi e gli Houthi rappresentano in questi casi delle minacce concrete. Leggi l'articolo di Luca Foschi https://buff.ly/LPjms3N - facebook.com facebook

Guerra in Iran: il blocco dello Stretto di Hormuz rischia di inasprire la crisi dei chip x.com