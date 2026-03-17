Putin si blinda | zona off limits a Sochi e blocco web

Vladimir Putin ha adottato nuove misure di sicurezza che coinvolgono la residenza a Sochi, ora completamente vietata al pubblico, e un blocco totale dell’accesso a internet a Mosca. Le restrizioni sono state immediate e riguardano sia le aree circostanti alla residenza del leader sia la rete digitale nella capitale. Nessuna indicazione è stata fornita sui motivi di queste decisioni o sui soggetti coinvolti.

La sicurezza del leader russo Vladimir Putin è al centro di una nuova ondata di misure restrittive che trasformano la residenza a Sochi in una zona proibita e limitano drasticamente l’accesso alla rete internet a Mosca. Queste azioni emergono in un contesto di crescente preoccupazione per la stabilità politica interna, con le elezioni federali per la Duma previste nel prossimo settembre. L’allarme scattato dalle autorità russe non riguarda solo la protezione fisica del capo dello Stato, ma si estende al controllo dell’informazione digitale. La creazione di aree off limits intorno alle dimore presidenziali coincide con un’improvvisa stretta sul web che ha bloccato l’accesso a numerose piattaforme online. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Putin si blinda: zona off limits a Sochi e blocco web Articoli correlati Effetto Iran su Putin: lo Zar si blinda tra zone off limits e stretta sul webLa continua uccisione dei massimi vertici del governo iraniano per conto di Stati Uniti e Israele, unita al crescente numero di droni nemici arrivati... Leggi anche: Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni