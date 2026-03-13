F1 in crisi | Bahrein e Arabia a rischio cancellazione totale

La stagione di Formula 1 del 2026 potrebbe perdere due delle sue tappe principali, il Gran Premio del Bahrain e quello in Arabia. La possibilità di cancellare queste tappe nasce da problemi logistici e organizzativi che coinvolgono gli organizzatori di entrambi gli eventi. La decisione finale deve ancora essere presa, ma le scadenze si avvicinano rapidamente.

La Formula 1 si trova a un bivio esistenziale che potrebbe cancellare due tappe fondamentali del calendario 2026. L’escalation dei conflitti nella regione del Golfo, con attacchi diretti contro infrastrutture strategiche in Bahrein e interruzioni delle rotte marittime, costringerà la direzione della serie ad annunciare entro le prossime 48 ore la probabile eliminazione delle gare di Bahrein e Arabia Saudita. Il termine ultimo per prendere una decisione definitiva scade tra dieci giorni da oggi, data dettata dalle complesse logistiche di trasporto merci verso il Medio Oriente. Il cuore del problema non risiede solo nella sicurezza immediata, ma nell’impossibilità tecnica di spostare i materiali già inviati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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