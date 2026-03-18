Blitz della polizia a Vignola spari ed elicotteri in azione | cosa sta succedendo

Oggi pomeriggio, la polizia di Stato ha condotto una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Durante il blitz sono stati registrati spari e sono stati impiegati anche un elicottero e altri mezzi. La zona è stata circondata dalle forze dell’ordine, che hanno eseguito diverse misure. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’intervento.

Modena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Sul posto è stato visto anche l’elicottero della polizia di Stato. Non è al momento chiaro del perché sia scattato un tale dispiegamento, ma non è escluso che l’operazione possa riguardare una banda di professionisti in furti e rapine, ipotesi che prende semprè più corpo col passare dei minuti. Polizia Nella zona sono stati uditi anche colpi di arma da fuoco. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz della polizia a Vignola, spari ed elicotteri in azione: cosa sta succedendo Articoli correlati Vasta operazione di polizia a Vignola, uditi spari, in azione anche l’elicottero: cosa sta succedendoModena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Vasta operazione di polizia a Vignola, in azione anche l’elicottero: cosa sta succedendoModena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Tutti gli aggiornamenti su Blitz della Temi più discussi: Traffico di stupefacenti a Ostuni, scatta il blitz della polizia: 25 arresti. Contestata l'aggravante mafiosa; Operazione Clean: alcuni in silenzio davanti al gip, altri provano a chiarire; Blitz della polizia locale al campo sportivo: trovati due coltelli e una catena; Blitz della polizia locale a Vicenza: spaccio nel mirino, coltelli e droga sequestrati. Blitz della Polizia in un ristorante nel centro: scoperte gravi irregolaritàLa squadra amministrativa della Questura riscontra gravi carenze in un’attività di ristorazione e spettacolo. Sanzioni per 16.000 euro tra ome ... zoom24.it Roma, blitz della polizia in una casa di Torpignattara: trovati 7 kg di cocaina. Arrestato un incensurato con figli piccoliGli agenti hanno atteso che accompagnasse i figli piccoli a scuola, per evitare loro lo choc di vedere il papà portato via su un’auto della polizia. Ma sapevano che ... ilmessaggero.it I CONTROLLI - Blitz della Polizia in uno stabile di via Fellini: rinvenute diverse dosi di stupefacenti pronte per lo spaccio, ignoti i responsabili facebook Fucili d’assalto AK-47 e M4, mitragliatrici, una granata e 1.800 proiettili: un vero arsenale da guerra quello scoperto dalla Polizia di Stato a Torino. Nel blitz della Squadra Mobile in una mansarda sono stati sequestrati anche fucili a pompa, giubbotti antiproiettil x.com