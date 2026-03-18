La polizia sventa un assalto a un portavalori in Emilia la banda è pugliese | 14 arresti ferito un agente

Da quotidianodipuglia.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha bloccato un tentativo di furto a un portavalori sull'Autostrada del Sole tra Bologna e Modena. Durante l'operazione nella zona industriale di Vignola, sono stati arrestati 14 uomini appartenenti a una banda pugliese, e un agente è rimasto ferito nel corso delle attività. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e l'arresto dei sospettati.

La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull'Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono state fermate 14 persone che stavano progettando l'assalto, individuati nella loro base operativa. Tutta la banda è della provincia di Foggia (prevalentemente tra Foggia e Cerignola). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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