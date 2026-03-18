Blitz della polizia sventa assalto a furgone portavalori nel modenese 14 arresti

Da agi.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato e i Reparti speciali dei Nocs sono intervenuti a Vignola, nel modenese, fermando 14 persone all’interno di un capannone. I fermati sono sospettati di essere coinvolti in un tentativo di assalto a un furgone portavalori in autostrada. L’operazione ha impedito che l’attacco si verificasse, portando all’arresto di tutti i fermati.

AGI - La  Polizia di Stato  e  Reparti speciali dei Nocs  sono intervenuti a  Vignola, nelle campagne del  Modenese: fermate 14 persone all'interno di un capannone,  rapinatori  che verosimilmente preparavano un  assalto  ad un  furgone portavalori  in autostrada. Nel  conflitto a fuoco  conseguente un  poliziotto è rimasto leggermente ferito  ed è stato trasportato in ospedale a Modena. Stava pianificando un  assalto a furgoni portavalori  il  gruppo armato  e organizzato di  rapinatori  - tutti italiani dell'area di  Cerignola  e  Foggia, un albanese - disarticolato nel pomeriggio dalla  polizia di Stato  che, a conclusione di una complessa  indagine  diretta dalla  Procura di Chieti  e con la collaborazione della  Procura di Modena, ha eseguito un  decreto di perquisizione e sequestro  emesso dalla Procura del capoluogo abruzzese. 🔗 Leggi su Agi.it

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