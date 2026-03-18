La Polizia di Stato e i Reparti speciali dei Nocs sono intervenuti a Vignola, nel modenese, fermando 14 persone all’interno di un capannone. I fermati sono sospettati di essere coinvolti in un tentativo di assalto a un furgone portavalori in autostrada. L’operazione ha impedito che l’attacco si verificasse, portando all’arresto di tutti i fermati.

AGI - La Polizia di Stato e Reparti speciali dei Nocs sono intervenuti a Vignola, nelle campagne del Modenese: fermate 14 persone all'interno di un capannone, rapinatori che verosimilmente preparavano un assalto ad un furgone portavalori in autostrada. Nel conflitto a fuoco conseguente un poliziotto è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Modena. Stava pianificando un assalto a furgoni portavalori il gruppo armato e organizzato di rapinatori - tutti italiani dell'area di Cerignola e Foggia, un albanese - disarticolato nel pomeriggio dalla polizia di Stato che, a conclusione di una complessa indagine diretta dalla Procura di Chieti e con la collaborazione della Procura di Modena, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura del capoluogo abruzzese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Blitz della polizia sventa assalto a furgone portavalori nel modenese, 14 arresti

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