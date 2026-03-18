Blitz dei ladri dentro Bene Comune | Telecamera del municipio rotta

Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni ladri sono entrati in un ufficio di un geometra di Firenzuola e nell’edificio del gruppo consiliare ’Bene Comune’. Durante il colpo, è stato trovato un danno alla telecamera di sorveglianza del municipio, che risultava rotta. Non sono stati forniti dettagli sui beni sottratti o sulle modalità dell’irruzione.

Ladri nella notte, tra domenica e lunedì, in un ufficio di un geometra di Firenzuola, e nell’attigua sede del gruppo consiliare ’Bene Comune’. Bottino scarso, qualche centinaio di euro prelevati dall’ufficio e dalla sede politica, cassaforte tagliata col flessibile, danni alla finestra. Con il proprietario, il geometra Michele Ballini che ha deciso di scrivere una lettera aperta a sindaco e assessori. La ragione? Il non funzionamento della telecamera del Comune, installata davanti alla Rocca, sede del Municipio, a poca distanza da via Sant’Antonio dove si è compiuto il furto. Ballini scrive: "A pochi metri dall’ingresso dell’ufficio è presente un cartello comunale con la scritta "Area videosorvegliata". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blitz dei ladri dentro Bene Comune: "Telecamera del municipio rotta" Articoli correlati Il cibo come bene comune: l’agricoltura dentro l’orizzonte dell’economia civileC’è un momento, nella storia dei sistemi produttivi, in cui i numeri smettono di bastare. Leggi anche: Ennesimo blitz dei ladri al nido: slitta l'ingresso dei bambini e le famiglie restano fuori Una raccolta di contenuti su Bene Comune Argomenti discussi: Blitz dei ladri dentro Bene Comune: Telecamera del municipio rotta. Blitz dei ladri, l'allarme li mette in fuga. Danni agli infissiRIETI - Ladri tentano l’assalto ad un appartamento in via Biancifiori a Rieti. A metterli in fuga il sistema di sicurezza presente nell’abitazione, scattato quando i ladri hanno armeggiato per entrare ... ilmessaggero.it Triplo blitz dei ladri a Fermignano: due colpi messi a segno a 500 metri dalla caserma dei carabinieriFERMIGNANO La città di nuovo sotto la morsa dei ladri. Colpiti, un paio di giorni fa, due appartamenti, uno sopra l’altro, in via Luca Della Robbia, a Fermignano. In precedenza, ai confini con il ... corriereadriatico.it