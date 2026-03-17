L’agricoltura e il cibo sono al centro di un dibattito che mette in discussione il ruolo delle attività agricole come bene comune. In questo scenario, le statistiche indicano ancora crescita e scambi commerciali, ma il sistema produttivo inizia a mostrare segni di fatica, mentre si cerca di riflettere su un nuovo modo di considerare la produzione alimentare all’interno di un modello di economia civile.

C’è un momento, nella storia dei sistemi produttivi, in cui i numeri smettono di bastare. È il momento in cui le statistiche continuano a descrivere crescita, volumi, scambi, ma il corpo vivo del sistema comincia a mostrare segni di affaticamento profondo. L’agricoltura e l’agroalimentare oggi si trovano esattamente in questo passaggio. Non siamo di fronte a una crisi passeggera, né a una semplice fase di aggiustamento quanto piuttosto ad una frattura tra ciò che il sistema chiede al mondo agricolo e ciò che, in cambio, è disposto a riconoscergli. Gli agricoltori sono chiamati a produrre cibo in quantità, a prezzi contenuti, garantendo standard sempre più elevati di qualità, sicurezza e sostenibilità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il cibo come bene comune: l’agricoltura dentro l’orizzonte dell’economia civile

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