Maxi furto di pesce scoperto a sottrarre 40 chili di branzini e cefali | blitz dei carabinieri

Nelle acque del Consorzio del Parco del Delta del Po, i carabinieri hanno intercettato un tentativo di furto di circa 40 chili di pesce, tra branzini e cefali. L’intervento ha portato all’arresto di un individuo intento a sottrarre illegalmente prodotti ittici, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla tutela delle risorse marine e sulla sicurezza delle attività di pesca nella zona.

Un furto in piena regola. E' quello che è avvenuto all'interno delle acque del Consorzio del Parco del Delta del Po, con un soggetto fermato mentre stava cercando di rubare circa 40 chili di prodotti ittici. L'intervento provvidenziale è stato compiuto dal Nucleo Forestale dei carabinieri di.

