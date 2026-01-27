Napoli | controlli ai locali scoperto asilo nido abusivo dai Carabinieri

Il controllo dei Carabinieri a Napoli ha portato alla scoperta di un asilo nido abusivo, dove erano presenti 14 bambini. Durante le operazioni sono state anche sanzionate attività di gioco e scommesse per un totale di 44mila euro. Questo intervento evidenzia l’importanza di verifiche sul rispetto delle normative vigenti nel settore dell’accoglienza e del gioco.

Napoli, controlli a locali e attività commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivo con 14 bambini e sanzioni a centri scommesse per 44mila euro. Controlli straordinari a Napoli: scoperto asilo nido abusivo in via Guidone. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, su disposizione della Prefettura, ha intensificato i controlli nei locali e nelle attività commerciali del territorio. La prima tappa dell’operazione ha riguardato l’area est della città, dove è emersa una situazione particolarmente grave che coinvolge minori. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: controlli ai locali, scoperto asilo nido abusivo dai Carabinieri Approfondimenti su Napoli Controlli Napoli, controlli ai locali e agli esercizi commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivo Le forze dell’ordine di Napoli hanno intensificato i controlli nei locali e negli esercizi commerciali, in conformità alle direttive della Prefettura. Asilo nido totalmente abusivo a Barra, chiuso dai carabinieri Un asilo nido a Barra, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato chiuso dai carabinieri. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Controlli Argomenti discussi: Napoli-Sassuolo: task force della Polizia Locale allo Stadio Diego Armando Maradona. Rafforzati i controlli su parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia, abusivismo e vendita di alcolici; Prefetto Napoli, faro sui controlli per valutare sicurezza nei locali; Napoli, il prefetto di Bari ai sindaci: più controlli nei locali; Napoli, controlli ai locali e agli esercizi commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivo - Napoli. Napoli, effetto Crans-Montana: ecco le pattuglie miste per i controlli nei localiPub che offrono musica dal vivo e bar che diventano piccole sale da ballo con dee jay di grido. Non accade sempre, ma spesso. E, altrettanto spesso, gli intrattenimenti musicali non ... ilmattino.it Prefetto Napoli, intensificare i controlli su locali e spettacoliIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza delle autorità giudiziarie, dei vertici provincia ... ansa.it #Cronaca Napoli Est: Controlli dei carabinieri. Due arresti e una persona denunciata - facebook.com facebook Napoli, il prefetto a sindaci e forze dell’ordine: intensificare controlli su locali e spettacoli x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.