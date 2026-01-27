Napoli | controlli ai locali scoperto asilo nido abusivo dai Carabinieri

Napoli, controlli a locali e attività commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivo con 14 bambini e sanzioni a centri scommesse per 44mila euro. Controlli straordinari a Napoli: scoperto asilo nido abusivo in via Guidone. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, su disposizione della Prefettura, ha intensificato i controlli nei locali e nelle attività commerciali del territorio. La prima tappa dell’operazione ha riguardato l’area est della città, dove è emersa una situazione particolarmente grave che coinvolge minori. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Le forze dell’ordine di Napoli hanno intensificato i controlli nei locali e negli esercizi commerciali, in conformità alle direttive della Prefettura.

Asilo nido totalmente abusivo a Barra, chiuso dai carabinieri

Un asilo nido a Barra, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato chiuso dai carabinieri.

