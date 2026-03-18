L’ex marito di Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, ha recentemente rilasciato dichiarazioni in cui nega ogni responsabilità per la morte della cantante, avvenuta nel luglio del 2011 a Londra all’età di 27 anni a causa di un’intossicazione etilica accidentale. Fielder-Civil ha sottolineato che Amy aveva sempre avuto libertà di scelta e ha precisato di non essere coinvolto come spacciatore.

Blake Fielder-Civil, ex marito di Amy Winehouse, è tornato a parlare dopo tempo della grande artista morta il 23 luglio 2011 a Londra, a soli 27 anni, per una intossicazione etilica accidentale. Fielder-Civil ha ammesso di aver introdotto la cantante all’eroina, ma ha affermato che sono diventati tossicodipendenti insieme e che lei aveva piena autonomia decisionale. Quando Amy Winehouse è sprofondata nella tossicodipendenza e nell’alcolismo, i media ma anche i genitori dell’artista, avevano puntato il dito contro un unico colpevole, a loro dire: Blake Fielder-Civil. Dopo la morte di Winehouse, Fielder-Civil è rimasto in gran parte lontano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sono responsabile della morte di Amy Winehouse. Lei ha sempre avuto libertà di scelta. Non ero io lo spacciatore”: parla l’ex marito Blake Fielder-Civil

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NO DIA ANTES DE MORRER, AMY WINEHOUSE FEZ UMA ÚLTIMA LIGAÇÃO

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