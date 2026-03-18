Biogas Italy 2026 Cib traccia manifesto programmastico per consolidare sviluppo in agricoltura
Nella prima giornata di Biogas Italy, evento dedicato al settore, il Cib ha presentato un manifesto con un piano strategico volto a rafforzare lo sviluppo in ambito agricolo. La manifestazione si svolge a Roma e vede la partecipazione di operatori e aziende del settore. Il documento definisce le linee guida per le attività future e mira a consolidare la crescita nel comparto.
Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Nella prima giornata di Biogas Italy, l'evento annuale del Cib Consorzio Italiano Biogas, dedicato al biogas e biometano agricolo, giunto alla sua decima edizione, è stata tracciata la strada da percorrere per raggiungere il pieno potenziale produttivo di gas rinnovabile agricolo al 2030. L'evento è stato l'occasione per festeggiare insieme anche il ventennale del Consorzio, ripercorrendo la storia di successo attraverso le voci di coloro che hanno contribuito a costruire il sistema che oggi è divenuto un modello a livello europeo. La giornata si è aperta con un focus sull'attuale quadro geopolitico internazionale e sulla crescente attenzione ai temi di sicurezza e indipendenza energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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