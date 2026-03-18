Nella prima giornata di Biogas Italy, evento dedicato al settore, il Cib ha presentato un manifesto con un piano strategico volto a rafforzare lo sviluppo in ambito agricolo. La manifestazione si svolge a Roma e vede la partecipazione di operatori e aziende del settore. Il documento definisce le linee guida per le attività future e mira a consolidare la crescita nel comparto.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Nella prima giornata di Biogas Italy, l'evento annuale del Cib Consorzio Italiano Biogas, dedicato al biogas e biometano agricolo, giunto alla sua decima edizione, è stata tracciata la strada da percorrere per raggiungere il pieno potenziale produttivo di gas rinnovabile agricolo al 2030. L'evento è stato l'occasione per festeggiare insieme anche il ventennale del Consorzio, ripercorrendo la storia di successo attraverso le voci di coloro che hanno contribuito a costruire il sistema che oggi è divenuto un modello a livello europeo. La giornata si è aperta con un focus sull'attuale quadro geopolitico internazionale e sulla crescente attenzione ai temi di sicurezza e indipendenza energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biogas Italy 2026, Cib traccia manifesto programmastico per consolidare sviluppo in agricoltura

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