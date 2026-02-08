Aree rurali italiane | il Manifesto di Giffoni per un nuovo sviluppo tra resilienza digitale e lotta allo spopolamento

Oggi a Giffoni Valle Piana viene presentato il nuovo “Manifesto di Giffoni”, un documento che punta a rivitalizzare le aree rurali italiane. Il testo propone di usare il digitale, rafforzare la resilienza e combattere lo spopolamento. L’obiettivo è cambiare rotta e dare un futuro diverso a questi territori spesso abbandonati.

Il futuro delle aree rurali italiane, da tempo segnato da spopolamento e fragilità, si apre a una nuova prospettiva grazie al “Manifesto di Giffoni”, un documento programmatico presentato oggi, 7 febbraio 2026, che ambisce a ridefinire il ruolo strategico di questi territori all’interno della società nazionale. Elaborato da un think tank composto da accademici, economisti agrari e urbanisti provenienti da diverse università italiane, il Manifesto non si limita a diagnosticare le problematiche esistenti, ma propone una visione sistemica e integrata per lo sviluppo di queste aree, superando le tradizionali dicotomie tra città, aree interne e zone periurbane.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Giffoni Manifesto Ecco "Il Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree Rurali" Lotta allo spopolamento: "Opportunità per i giovani e qualità della vita" Piancastagnaio si sta trasformando grazie allo sviluppo della geotermia, offrendo nuove opportunità per i giovani e migliorando la qualità della vita. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giffoni Manifesto Argomenti discussi: Seminario europeo Youth Work in Rural Areas; Furti Trattori 2026: ancora allarme per le aziende; Blog | Aree interne: una sfida sempre più difficile - Econopoly; Consumo di suolo e perdita di aree verdi: un Paese che si allontana dalla terra. Ecco Il Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree RuraliLe aree rurali, attraverso il Manifesto di Giffoni, una pubblicazione elaborata da un Think Tank di Accademici, Economisti agrari e Urbanistici, espressioni di diversi Atenei nazionali, proiettano le ... salernotoday.it Italia sotto pressione climatica: a rischio il 94,5% dei comuniCresce l’esposizione a frane e alluvioni. Emilia-Romagna tra le regioni d'Italia con il più alto livello di rischio, poi Toscana e Campania. fortuneita.com TELE ONE. . : Affidato al Corpo Forestale regionale il pattugliamento delle zone rurali a Niscemi e nelle aree colpite dal Ciclone Harry. facebook ` | FSN Oggi in @regioni_it passo avanti sul riparto del Fondo sanitario nazionale: modello inglese e correttivi per aree rurali e remote. Risorse più eque, legate ai reali bisogni di salute dei territori. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.