L'ingresso nel mondo militare di un membro della famiglia reale rappresenta un momento significativo, oltre ogni formalità. Quando Amalia d’Olanda ha ricevuto il grado di caporale, la scena ha mostrato un legame più autentico tra ruoli pubblici e valori personali. Un gesto che sottolinea l'importanza di essere madri prima ancora di essere sovrane, rivelando un momento di orgoglio e emozione condivisa tra madre e figlia.

B asta rigidità dei saluti di Stato e compostezza dei ritratti ufficiali. Nella base militare di Ermelo è andata in scena una sequenza che riscrive il codice di comportamento dei reali europei: Amalia d’Olanda, in mimetica e con lo sguardo fiero, ha ricevuto il grado di caporale sotto gli occhi lucidi della madre, la regina Maxima. Un traguardo istituzionale, quello della fine dell’addestramento militare, che si è sciolto nel più umano dei gesti: un abbraccio “forte forte” tra madre e figlia, un contatto fisico spontaneo che ha infranto il protocollo della Casa d’Orange davanti agli obiettivi dei fotografi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sei una regina? Non importa. Prima di tutto, conta essere madri. E quando tua figlia termina l'addestramento militare, la commozione batte ogni protocollo

Il 23 gennaio, la principessa Amalia dei Paesi Bassi ha concluso il suo percorso di formazione militare, raggiungendo il grado di caporale dopo due anni di addestramento.

Maxima d'Olanda ha condiviso un momento di affetto con sua figlia, la principessa Amalia, dopo aver completato l'addestramento come riservista nelle Forze Armate dei Paesi Bassi.

