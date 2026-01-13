Vini Masciarelli entra nella Fondazione Altagamma Marsilio | Un grande risultato per l' Abruzzo
Masciarelli Vini ha annunciato il proprio ingresso nella Fondazione Altagamma, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza e l’unicità della produzione abruzzese. Fondata nel 1992, Altagamma riunisce aziende di alta industria culturale e creativa, promuovendo nel mondo lo stile di vita italiano. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti per il settore vinicolo regionale, rafforzando la presenza di Masciarelli nel panorama internazionale.
Masciarelli vini entra nella fondazioneAltagamma, che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa che promuovono nel mondo l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiani.Una riconoscimento per l'Abruzzo, come spiega il presidente della giunta regionale Marco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
