Vini Masciarelli entra nella Fondazione Altagamma Marsilio | Un grande risultato per l' Abruzzo

Masciarelli Vini ha annunciato il proprio ingresso nella Fondazione Altagamma, un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza e l’unicità della produzione abruzzese. Fondata nel 1992, Altagamma riunisce aziende di alta industria culturale e creativa, promuovendo nel mondo lo stile di vita italiano. Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti per il settore vinicolo regionale, rafforzando la presenza di Masciarelli nel panorama internazionale.

Un grande orgoglio per l’Abruzzo: l’ingresso dei vini #Masciarelli in Fondazione Altagamma premia qualità, innovazione e identità territoriale. Un successo che valorizza tutto il nostro sistema produttivo . x.com

Marco Marsilio. Lez Beatz · Creativity inspiring uplift sound track. Un grande risultato per l’Abruzzo. L’ingresso dei vini Masciarelli nella Fondazione Altagamma è il riconoscimento di un lavoro straordinario fatto negli anni dalla famiglia Masciarelli e da Marin - facebook.com facebook

