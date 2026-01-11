È morto Thierry Steimetz l'ex Metz subì l'amputazione di una gamba nel 2017 per un tumore maligno
Thierry Steimetz, ex calciatore e allenatore, è deceduto all’età di 42 anni. Malato da tempo, nel 2017 aveva subito l’amputazione di una gamba a causa di un tumore maligno, che aveva posto fine alla sua carriera sportiva. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio e per la sua comunità.
