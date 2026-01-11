È morto Thierry Steimetz l'ex Metz subì l'amputazione di una gamba nel 2017 per un tumore maligno

Thierry Steimetz, ex calciatore e allenatore, è deceduto all’età di 42 anni. Malato da tempo, nel 2017 aveva subito l’amputazione di una gamba a causa di un tumore maligno, che aveva posto fine alla sua carriera sportiva. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio e per la sua comunità.

Thierry Steimetz è deceduto all'età di 42 anni. Malato da tempo, l'ex giocatore del Metz e allenatore, aveva subito nel 2017 l'amputazione di una gamba a causa di un tumore, mettendo subito fine alla propria carriera. La scorsa estate, proprio per l'aggravarsi della sua salute, lasciò anche il ruolo di tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

