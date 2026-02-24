Torino bimbo cade dalle scale mentre è in braccio alla mamma e muore | Aperto fascicolo per omicidio colposo

Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle braccia della madre, che ha perso il controllo a causa di un malore. La donna ha spiegato di aver avuto un improvviso problema di salute, che le ha fatto perdere la presa e causato la caduta. Il piccolo è rimasto in ospedale per due giorni, ma non si è ripreso. Le autorità hanno aperto un fascicolo per chiarire le circostanze dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande commozione in città.

Forse un malore improvviso mentre teneva in braccio il suo bambino di cinque mesi. Il piccolo che le cade dalle braccia mentre sta scendendo le scale. Poi l'arrivo dei soccorsi e la corsa disperata in ospedale dove il neonato ha lottato tra la vita e la morte per due giorni. Purtroppo nonostante i medici del Regina Margherita di Torino abbiano fatto di tutto per salvargli la vita, il bambino non ce l'ha fatta. Il dramma è avvenuto a Chieri, sabato 21 febbraio., Una tragedia ha ovviamente sconvolto l'intera comunità. Secondo la ricostruzione fornita dalla mamma, già dal mattino la donna avrebbe accusato un forte mal di testa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

