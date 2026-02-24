Torino bimbo cade dalle scale mentre è in braccio alla mamma e muore Accertamenti in corso

Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccio alla madre. La causa dell’incidente è un malore che ha colpito la donna, facendola perdere il controllo del bambino. I soccorritori sono intervenuti subito, ma il piccolo ha lottato due giorni in ospedale senza riuscire a sopravvivere. La madre ha spiegato di aver avuto un improvviso malore poco prima della caduta. Le autorità continuano le verifiche sull’accaduto.

Forse un malore improvviso mentre teneva in braccio il suo bambino di cinque mesi. Il piccolo che le cade dalle braccia mentre sta scendendo le scale. Poi l'arrivo dei soccorsi e la corsa disperata in ospedale dove il neonato ha lottato tra la vita e la morte per due giorni. Purtroppo nonostante i medici del Regina Margherita di Torino abbiano fatto di tutto per salvargli la vita, il bambino non ce l'ha fatta. Il dramma è avvenuto a Chieri, sabato 21 febbraio., Una tragedia ha ovviamente sconvolto l'intera comunità. Secondo la ricostruzione fornita dalla mamma, già dal mattino la donna avrebbe accusato un forte mal di testa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

