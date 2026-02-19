Bimba deceduta a Bordighera le prime parole della madre dal carcere | Senza le mie bimbe sono morta
A Bordighera, una donna di 43 anni ha ammesso di essere molto sconvolta dopo la morte della figlia, avvenuta nella loro casa. La madre, ora in carcere, ha parlato con i suoi avvocati, spiegando di non riuscire a vivere senza le sue bimbe. La donna, accusata dell’omicidio, si trova in uno stato di grande sofferenza e si aggrava in ospedale, dove assume medicine per dormire. La sua testimonianza rivela il profondo dolore che prova, anche se mantiene la sua innocenza. La vicenda continua a suscitare scalpore nella comunità locale.
La 43enne, accusata dell'omicidio della figlia e che si proclama innocente, ha parlato con i suoi avvocati che la descrivono molto sofferente: "È stata in ospedale, assume gocce per dormire e ripete che senza le sue bimbe è una donna morta".🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba trovata morta a Bordighera, il padre che era in carcere: “Sono disperato”. Gli altri figli sono in comunitàIl padre della bambina trovata senza vita a Bordighera si rivolge ai media, dicendo di essere disperato.
Bimba morta a Bordighera, la madre resta in carcereLa madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera resta in carcere a Pontedecimo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimba morta a Bordighera, gip: Madre in macchina col cadavere della figlia; Bimba morta a Bordighera, lunedì arrivano i Ris; Bimba trovata morta a Bordighera, terminata l'autopsia. I Ris a casa del compagno della madre; Bimba morta a Bordighera, il gip: La madre in macchina con il cadavere della figlia.
Bimba morta a Bordighera, le sorelline erano in macchina e avrebbero assistito: la terribile scoperta su ciò che è accaduto e il racconto della badanteTragedia a Bordighera: una madre è accusata di omicidio preterintenzionale per la morte della sua bimba di due anni ... bigodino.it
Bimba morta a Bordighera, le sorelline in auto con il cadavere. La badante del nonno: La mamma la picchiavaLe sorelline della bimba di 2 anni residente a Bordighera erano in auto con la madre e con il cadavere della minore diverse ore prima del ritrovamento ... fanpage.it
Bimba di 2 anni morta, la mamma ha «viaggiato in auto con la figlia deceduta da ore» facebook
Bimba morta, indagato il compagno della madre. La procura: “Beatrice è deceduta a casa sua” x.com