Bimba deceduta a Bordighera le prime parole della madre dal carcere | Senza le mie bimbe sono morta

A Bordighera, una donna di 43 anni ha ammesso di essere molto sconvolta dopo la morte della figlia, avvenuta nella loro casa. La madre, ora in carcere, ha parlato con i suoi avvocati, spiegando di non riuscire a vivere senza le sue bimbe. La donna, accusata dell’omicidio, si trova in uno stato di grande sofferenza e si aggrava in ospedale, dove assume medicine per dormire. La sua testimonianza rivela il profondo dolore che prova, anche se mantiene la sua innocenza. La vicenda continua a suscitare scalpore nella comunità locale.

Bimba trovata morta a Bordighera, il padre che era in carcere: “Sono disperato”. Gli altri figli sono in comunitàIl padre della bambina trovata senza vita a Bordighera si rivolge ai media, dicendo di essere disperato.

Bimba morta a Bordighera, la madre resta in carcereLa madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera resta in carcere a Pontedecimo.

