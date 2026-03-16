La Coppa del Mondo di biathlon si avvicina alla fine della stagione con l’ultima tappa in programma a Oslo Holmenkollen, in Norvegia. La competizione si svolgerà con un programma che comprende diverse gare, trasmesse in diretta televisiva e in streaming. Gli orari delle prove sono stati comunicati e rappresentano l’evento conclusivo del massimo circuito internazionale di biathlon.

La stagione della Coppa del Mondo di biathlon è prossima alla conclusione. La tappa di Oslo Holmenkollen (Norvegia) sarà l’ultima del massimo circuito internazionale e decisiva per emettere i verdetti stagionali più importante. Da questo punto di vista, i padroni di casa vorranno regalare delle forti emozioni. In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina, vittoriosa nell’inseguimento a Otepää e secondo nella Sprint sulle nevi estoni, vuole concludere il cammino di un’annata che l’ha vista rinascere e suggellare il tutto nell’oro olimpico nella Pursuit ad Anterselva. Compagine tricolore che poi dovrà fare meno fino al termine della stagione del suo asso al maschile, Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo biathlon Oslo Holmenkollen 2026: programma, orari, tv, streaming

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