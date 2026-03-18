Biasin svela | Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter Sulla sua permanenza in rosa dico che…

Un noto giornalista ha annunciato che Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter dopo che i nerazzurri hanno deciso di esercitare il diritto di recompra. La notizia riguarda l’accordo tra il club e il giocatore, senza dettagli sui termini dell’operazione o sulle modalità di reintegro. La conferma arriva da fonti vicine alla società e si riferisce a un passaggio importante nel mercato di gennaio.

Inter News 24 Biasin, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha svelato come i nerazzurri abbiano deciso di esercitare il diritto di recompra per Aleksandar Stankovic. L’ Inter si prepara a riabbracciare uno dei figli d’arte più promettenti del suo vivaio: Aleksandar Stankovic. Come riferito da Fabrizio Biasin su X, il club nerazzurro ha deciso di riportare il giovane centrocampista a Milano al termine del suo attuale prestito, per valutare con attenzione il percorso di crescita più idoneo in vista della prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Aleksandar Stankovic: l’Inter ha già deciso di esercitare il diritto di ricompra dal Bruges per 23 mln; club di Premier hanno manifestato interesse per il ragazzo (valutazioni da 35 mln). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin svela: «Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter. Sulla sua permanenza in rosa dico che…» Articoli correlati Dejan Stankovic avverte: «Aleksandar? Giusto che se ne parli. Alla sua età è già a questo livello. C’è una registrazione…»di Redazione Inter News 24Dejan Stankovic ha parlato sul possibile futuro del figlio ex Inter Aleksandar, commentando le diverse voci a riguardo. Calciomercato Inter: Aleksandar Stankovic continua a far beneSebbene il centrocampo della Beneamata stia nel suo complesso girando a meraviglia, qualcosa in estate lì nel mezzo potrebbe cambiare. Alla scoperta di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che sta brillando in Champions con il Brugge Contenuti utili per approfondire Aleksandar Stankovic Inter, richieste da Stoccarda, Wolfsburg e Club Brugge per Aleksandar StankovicNon solo Pio Esposito e Carboni. Tra i ragazzi dell’annata 2005 dell’Inter sta attirando l’attenzione di diverse squadre all’estero Aleksandar Stankovic, secondogenito dell’ex calciatore nerazzurro ... gianlucadimarzio.com Aleks Stankovic come Pio Esposito, e l'Inter si sfrega le mani: il piano per Dejan juniorContro il Barcellona in Champions League sembrava nel giardinetto di casa: pienamente a suo agio, aggressivo, prezioso, a tratti persino dominante su un gigante come il centrocampista blaugrana ... gazzetta.it