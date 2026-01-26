Il calciomercato dell'Inter si concentra anche sul reparto centrale, dove Aleksandar Stankovic sta confermando le aspettative. Nonostante l'ottimo momento della squadra, alcune possibili operazioni di mercato potrebbero influenzare la formazione estiva. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere eventuali novità e come queste potrebbero incidere sulla rosa nerazzurra.

Sebbene il centrocampo della Beneamata stia nel suo complesso girando a meraviglia, qualcosa in estate lì nel mezzo potrebbe cambiare. Henrikh Mkhitaryan andrà in scadenza di contratto e Davide Frattesi – con ogni probabilità – cercherà una sistemazione che possa garantirgli un minutaggio decisamente più corposo di quello trovato finora L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Aleksandar Stankovic continua a far bene

Il calciomercato dell'Inter si arricchisce di nuovi interessi provenienti dal Belgio, con il Real Madrid che valuta Aleksandar Stankovic.

