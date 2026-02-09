Dejan Stankovic si sbilancia sul futuro del figlio Aleksandar. Il tecnico ha detto che è giusto parlarne, anche perché a quell’età ha già raggiunto un buon livello. Ha anche accennato a una registrazione, lasciando intendere che ci sono dettagli che circolano su di lui. Le voci continuano a crescere, ma lui preferisce non nascondere le sue opinioni.

Inter News 24 Dejan Stankovic ha parlato sul possibile futuro del figlio ex Inter Aleksandar, commentando le diverse voci a riguardo. Ecco cosa ha detto. Dejan Stankovic, ex calciatore e padre di Aleksandar Stankovic, ha parlato con grande orgoglio del figlio, sottolineando la straordinaria crescita del centrocampista, protagonista delle recenti prestazioni al Club Bruges. Il futuro del giovane sembra ormai segnato: il salto in una big sembra solo questione di tempo. IL FUTURO DI ALEKSANDAR – «È giusto che se ne parli perché, come ho già detto dopo due partite a Bruges, cosa potrei consigliargli io, se alla sua età forse è già un giocatore migliore di quanto lo fossi io allora? Il tempo dirà tutto, ma la cosa più importante è la continuità». 🔗 Leggi su Internews24.com

Dejan Stankovic avverte: «Aleksandar? Giusto che se ne parli. Alla sua età è già a questo livello. C'è una registrazione…»

L’Inter sta per riabbracciare Aleksandar Stankovic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

