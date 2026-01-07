Inter rebus fascia destra senza Dumfries e Cancelo Tre sostituti già in casa per Chivu ecco a cosa sta pensando

L’Inter si prepara ad affrontare la mancanza di Dumfries e l’incertezza sull’arrivo di Cancelo, lasciando spazio a diverse soluzioni interne. Con tre possibili sostituti già presenti in rosa, la questione della fascia destra diventa centrale nel piano tattico di Chivu. La scelta del sostituto influenzerà l’equilibrio della squadra e la strategia in vista delle prossime partite.

Inter, chi gioca sulla fascia destra senza Dumfries e senza l’arrivo di Cancelo? Tre nomi già in casa nelle idee di Chivu La voragine apertasi sulla corsia di destra rappresenta la vera incognita tattica di questa fase della stagione nerazzurra. Le speranze di rivedere in tempi brevi Denzel Dumfries si sono spente definitivamente a metà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

