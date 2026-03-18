Dal 3 aprile, in Italia, torna la serie cult Beverly Hills 90210 con tutte e dieci le stagioni disponibili in alta definizione e formato 16:9. La distribuzione comprende l’intero cofanetto, offrendo ai fan la possibilità di rivivere le avventure dei protagonisti in una veste visiva migliorata. La serie, amata fin dagli anni ’90, torna così a essere protagonista sui canali digitali italiani.

La serie cult Beverly Hills, 90210 farà il suo ritorno trionfale sul territorio italiano a partire dal 3 aprile, offrendo per la prima volta l’intero cofanetto di dieci stagioni in alta definizione e formato 16:9. Questa iniziativa, che vede la piattaforma Now come vettore principale insieme a, segna un punto di svolta nella distribuzione dei contenuti televisivi storici, rendendo accessibile al pubblico nazionale un fenomeno globale nato nel 1990. L’annuncio conferma che tutte le dieci stagioni, prodotte tra il 1990 e il 2000, saranno disponibili on demand senza interruzioni, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nelle vicende del gruppo di adolescenti californiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beverly Hills 90210: 10 stagioni in HD dal 3 aprile

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