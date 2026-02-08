beverly hills 90210 torna finalmente in tv dove e quando vederlo

Dopo anni di attesa, Beverly Hills 90210 torna in tv. La serie, amatissima negli anni ’90, riprenderà le trasmissioni e i fan non vedono l’ora di rivederli. Le nuove puntate arriveranno presto sugli schermi, portando di nuovo in vita i personaggi che hanno segnato un’epoca.

Negli anni ’90, la generazione X e i primi Millennial attendevano con ansia di guardare ogni giorno in tv Beverly Hills 90210, diventata col tempo un vero e proprio fenomeno culturale. Negli ultimi anni la serie è rimasta piuttosto sfuggente allo streaming. Ora, però, qualcosa è cambiato. Tutte le dieci stagioni della celebre serie prodotta da Aaron Spelling sono pronta a tornare finalmente in televisione. Per deliziare i nostalgici e al tempo stesso farsi riscoprire dai più giovani. Beverly Hills 90210 dove vederlo in Italia in tv e in streaming. Durante l’ultimo showcase di Sky dedicato alle novità del 2026, è stato annunciato il ritorno di Beverly Hills 90210, la serie tv che ha segnato un’intera generazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sky rafforza il suo catalogo con nuove serie e ritorni attesi.

Gabrielle Carteris, nota per il suo ruolo in Beverly Hills 90210, ha recentemente spiegato il motivo della mancanza di scene in cui il suo personaggio indossa un costume da bagno.

