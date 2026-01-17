Terni nubi sul futuro della Moplefan | Il tempo è scaduto Rispetto e certezze per lavoratrici e lavoratori

Le segreterie regionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno incontrato i lavoratori della Moplefan a Terni per discutere del futuro dell’azienda. L’assemblea, svoltasi venerdì 16 gennaio, ha evidenziato l’importanza di garantire rispetto e certezze per i dipendenti, in un contesto di incertezza che richiede attenzione e confronto costruttivo.

Le segreterie regionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil si sono riunite in assemblea con i lavoratori della Moplefan, nella mattinata di venerdì 16 gennaio. Un vertice per discutere della situazione preoccupante in cui versa l'azienda. I segretari Stefano Ribelli, Simone Sassone e Doriana Gramaccioni spiegano che: "Dopo la comunicazione risalente al 13 gennaio, da parte dell'azienda, della richiesta di accesso alla procedura di composizione negoziata la mancata risposta alla nostra richiesta di pagamento della mensilità di dicembre e della tredicesima, il 15 gennaio, è arrivata un'altra doccia fredda.

