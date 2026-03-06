Oggi alle 20:00 italiane, nel torneo ATP di Indian Wells, Matteo Berrettini affronterà Alexander Zverev nel secondo turno del Masters 1000. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Si tratta di un incontro tra due giocatori di alto livello, con l’obiettivo di avanzare nel torneo californiano. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo.

Matteo Berrettini torna in campo nel Masters1000 di Indian Wells e quest’oggi (ore 20:00 italiane) affronterà il tedesco Alexander Zverev in un match che metterà in palio la qualificazione al terzo turno del celebre torneo californiano. Una partita difficile per il romano, opposto al n.4 del mondo, che va in cerca di un rilancio dopo la sconfitta inattesa ad Acapulco (Messico) per mano di Miomir Kecmanovic. Il tennista romano dovrà far ricorso a tutte le proprie risorse per prevalere, dovendo poi recuperare le energie per il dispendioso primo round contro il francese Adrian Mannarino. Una partita in cui Matteo è stato costretto a rimontare, spuntandola sul transalpino 4-6 7-5 7-5 in quasi tre ore di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Berrettini-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

