Bernardo Silva Juve ecco la condizione necessaria per arrivare alla stella portoghese

Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione perché non ha ancora rinnovato il suo contratto. La Juventus è interessata al giocatore portoghese e sta valutando le possibilità di portarlo in squadra. Attualmente, l’accordo tra il calciatore e il club inglese rimane in sospeso, mentre le negoziazioni con altri club sono in corso. La decisione definitiva su un eventuale trasferimento non è stata ancora presa.

che non rinnoverà col Manchester City. Il salto di qualità internazionale della Juventus è indissolubilmente legato al verdetto del campo. Secondo La Gazzetta dello Sport, la qualificazione alla prossima Champions League non è solo un traguardo sportivo, ma la condizione economica e diplomatica necessaria per l'assalto a parametri zero di lusso come Leon Goretzka e Bernardo Silva. Entrambi i profili esigono il palcoscenico europeo più prestigioso. Per il centrocampista tedesco, la Juve deve superare la concorrenza del Milan, mentre per il fuoriclasse portoghese la sfida è contro le più ricche big mondiali.