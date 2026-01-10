Muharemovic pronto per la Juve? Grosso non ha dubbi sul suo difensore Cosa ha detto il tecnico del Sassuolo

Muharemovic continua a essere associato alla Juventus, suscitando interesse tra i tifosi. Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha recentemente commentato le qualità e le prestazioni del difensore, offrendo una valutazione obiettiva e approfondita. Questa analisi permette di comprendere meglio il suo potenziale e il suo ruolo nel percorso di crescita, mantenendo un approccio sobrio e informativo.

Muharemovic resta accostato alla Juventus. E Fabio Grosso ha analizzato le prestazioni del difensore. Le parole del tecnico sono chiare. Il campionato di Serie A continua a mettere in mostra talenti cristallini e tra le fila del Sassuolo sta brillando con forza una nuova stella. Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, ha recentemente rilasciato dichiarazioni importanti che accendono i riflettori su uno dei pilastri difensivi del futuro: Tarik Muharemovic. Il difensore rappresenta oggi uno dei profili più interessanti della rosa del Sassuolo, un calciatore capace di attirare l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a doti fisiche e tecniche fuori dal comune per la categoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic pronto per la Juve? Grosso non ha dubbi sul suo difensore. Cosa ha detto il tecnico del Sassuolo Leggi anche: Sassuolo, Carnevali blinda Muharemovic! Ecco cosa ha detto sul difensore neroverde al centro delle voci di mercato Leggi anche: Muharemovic Juve, novità importanti sul futuro del difensore: il Sassuolo ha preso questa decisione! Tutti gli aggiornamenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sassuolo-Juventus 0-3, gol e highlights: autogol di Muharemovic, poi Miretti e David; Sassuolo-Juve 0-3, tris bianconero e Spalletti è quarto; La Juventus ritrova il sorriso con Miretti e David (più autogol di Muharemovic): 3-0 convincente contro il Sassuolo; La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma. Juve e Inter su Muharemovic, Grosso: "Potenziale molto alto, può diventare un giocatore forte" - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta di Roma coi giallorossi. tuttomercatoweb.com

Parrotto (SassuoloNews): "Brivido per Grosso, muro Muharemovic più forte di alcuni centrali bianconeri di oggi. Juve? Una delle più deboli degli ultimi anni..." - net, Antonio Parrotto, per parlare approfonditamente della sfida di stasera al Mapei e non solo: ... tuttojuve.com

Ex Juventus, oggi Sassuolo: Muharemovic vale 30 milioni e conquista Inter e Premier League - Ex Juventus, oggi Sassuolo: Muharemovic vale 30 milioni e conquista Inter e Premier League Da promessa bianconera a pilastro del Sassuolo: Tarik Muharemovic è una delle ... tuttojuve.com

Il ritorno di #MatteoDarmian dopo un lungo stop è una grande notizia per i #nerazzurri! Con la sua esperienza e versatilità, #Darmian è pronto a dare una mano in difesa e a centrocampo. Quanto è importante il suo ritorno per la squadra di #Chivu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.