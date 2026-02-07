Yildiz esaltato da Spalletti in conferenza stampa | cosa ha detto il tecnico della Juve sul turco prima della sfida contro la Lazio

Questa mattina, il tecnico della Juventus ha riservato parole di elogio per Yildiz durante la conferenza stampa. Spalletti ha sottolineato quanto il turco abbia mostrato impegno e personalità, prima della sfida contro la Lazio. La Juventus si prepara a una partita importante e le parole del tecnico sembrano dare ancora più stimoli ai suoi giocatori.

Yildiz si ricorderà questa giornata per sempre. Non solo il rinnovo, ma anche un grande elogio di Spalletti. Le parole del tecnico bianconero. Giornata indimenticabile per Yildiz. Il turco ha rinnovato il contratto con la Juventus. Un prolungamento che è il premio a quanto fatto in questi ultimi mesi. E nelle ultime ore c’è stato anche l’elogio di Spalletti. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il tecnico della Juventus, infatti, in conferenza stampa ha esaltato le prestazioni del turco con parole davvero importanti. LEADER DI 20 ANNI COME YILDIZ – «Ti dà forza a tutta la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz esaltato da Spalletti in conferenza stampa: cosa ha detto il tecnico della Juve sul turco prima della sfida contro la Lazio Approfondimenti su Yildiz Spalletti Mourinho, Spalletti alla vigilia della sfida parla del tecnico portoghese: cosa ha detto l’allenatore della Juve Alla vigilia della sfida tra Juventus e l'avversaria, Spalletti ha affrontato il tema del rapporto con Mourinho, tecnico portoghese e figura centrale nel calcio italiano. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Lazio: «Yildiz dà forza a tutta la squadra, è un giorno importante per il futuro della Juventus. Conceicao e Kelly sono da valutare» Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Yildiz Spalletti Argomenti discussi: FLASH - Svolta Yildiz: firma sul rinnovo a breve! Tutti i dettagli con la Juventus; Spalletti: Yildiz ha male a camminare. Icardi? Ecco che attaccante cerchiamo…. Spalletti e il futuro alla Juve: le telefonate con Elkann, il rinnovo di Yildiz e la sfida con SarriLa conferenza stampa dell'allenatore del bianconero alla vigilia della sfida con la Lazio. Sul turco: Bellissimo averlo a lungo con noI ... corrieredellosport.it Juventus, Spalletti incorona Yildiz: È tanta roba. Doppia tegola in vista della LazioSe Yildiz sarà a disposizione (oggi si è allenato regolarmente in gruppo), la Juventus rischia di perdere due pedine importanti in vista del posticipo di domani sera contro la Lazio. Oltre a Conceicao ... calciomercato.it THE KING OF ALGORITHMS Sembrava che non sarebbe arrivato nessun acquisto: poco tempo, budget limitato e le solite notizie riciclate. In tre ore sono arrivati il vice #Yildiz e il vice #Kalulu, oltre a diversi talenti destinati alla #NextGen. Per la prima squadr facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.