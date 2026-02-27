Io ex giudice di sinistra voto Sì al referendum Parla Costanzo Cea

Un ex giudice di sinistra ha annunciato il suo sostegno al referendum, spiegando che la sua esperienza politica e il passato come militante nel Partito comunista influenzano la sua posizione. Ha dichiarato che la riforma Nordio rappresenta un risultato di idee che sono state promosse dalla sinistra nel tempo. La sua scelta si basa su considerazioni personali legate al percorso politico e alle convinzioni di lunga data.

L'ex magistrato barese: "La riforma Nordio è frutto delle battaglie della sinistra, che ora le rinnega. Il Pd è diventato il partito dell’Anm. Sono stato militante nel Pci e a passare per fascista non ci sto” "Ho un passato da giovane militante nel Partito comunista, le mie idee sono di sinistra e la riforma Nordio è una riforma che la sinistra ha coltivato. Oggi i dirigenti del Pd hanno cambiato partito, seguono il partito dell’Associazione nazionale magistrati. Io i conti con le forze politiche che non condivido li faccio alle elezioni, non al referendum”. A parlare, intervistato dal Foglio, è Costanzo Cea, magistrato fino al 2018, quando è andato in pensione dopo 38 anni di servizio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

