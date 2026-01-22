Le chat del giudice accusato dalla moglie e salvato dal Csm | Io te e un’escort

L’ex moglie del consigliere Mario Fresa si oppone all’archiviazione delle chat che lo coinvolgono, denunciando insulti sessisti, minacce e proposte di incontri con prostitute, anche con il figlio presente. Le comunicazioni, diffuse dal CSM, evidenziano un atteggiamento ambiguo e sconcertante, sollevando questioni sulla condotta del giudice e sul rispetto delle norme di decoro e responsabilità pubblica.

La ex del consigliere Mario Fresa si oppone all’archiviazione e denuncia insulti sessisti, violenze e proposte di rapporti con prostitute, «col figlio in casa». La toga fu già condannata per i traumi all’allora consorte. A dicembre è passata quasi sotto silenzio l’archiviazione da parte del Consiglio superiore della magistratura del sostituto procuratore della Corte di Cassazione Mario Fresa, storica toga progressista ed ex pm disciplinare (processava i colleghi), condannato nel 2024 a livello disciplinare alla perdita di due mesi di anzianità per le lesioni causate all’ex moglie brasiliana (la quale si fece un autoscatto con l’occhio pesto). 🔗 Leggi su Laverita.info

Giudice con la moglie a processo fa da tutor al pm titolare del fascicolo. E il Csm lo assolve: irrilevanteUn giudice coinvolto in un procedimento con la moglie, che agisce come tutor al pubblico ministero, viene successivamente assolto dal Consiglio superiore della magistratura, ritenendo irrilevante la situazione.

