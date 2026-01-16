Uccide un 70enne e poi tenta il suicidio fermato nel Milanese

Un giovane di 21 anni, Alazar Bilal, è stato fermato dopo aver ucciso un uomo di 70 anni, Domenico Lorusso, a Rozzano, nel Milanese. L’episodio si è verificato in un appartamento in via delle Peonie, dove l’autore del delitto ha anche tentato il suicidio, venendo poi soccorso. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

AGI - Un settantenne,  Domenico Lorusso, è stato trovato  morto  con un profondo  taglio alla gola  in un  appartamento  in via delle Peonie a  Rozzano, nel  Milanese, dove viveva il  sospettato dell'omicidio,  Alazar Bilal, un  21enne marocchino. Bloccato dopo il tentato suicidio . Il giovane, quando i  carabinieri  sono intervenuti poco prima delle due di stanotte assieme ai  vigili del fuoco, stava  tentando di lanciarsi dal balcone  e si trova ora all' ospedale San Paolo  per accertamenti, dove è  piantonato  dai  militari dell'Arma.  Sulla  scena del crimine  sono in corso  accertamenti  da parte dei  carabinieri  del  SIS,  Sezione Investigazioni Scientifiche. 🔗 Leggi su Agi.it

