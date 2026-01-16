uccide un 70enne e poi tenta il suicidio fermato nel milanese

Un giovane di 21 anni, Alazar Bilal, è stato fermato dopo aver ucciso un uomo di 70 anni, Domenico Lorusso, a Rozzano, nel Milanese. L’episodio si è verificato in un appartamento in via delle Peonie, dove l’autore del delitto ha anche tentato il suicidio, venendo poi soccorso. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

AGI - Un settantenne, Domenico Lorusso, è stato trovato morto con un profondo taglio alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano, nel Milanese, dove viveva il sospettato dell'omicidio, Alazar Bilal, un 21enne marocchino. Bloccato dopo il tentato suicidio . Il giovane, quando i carabinieri sono intervenuti poco prima delle due di stanotte assieme ai vigili del fuoco, stava tentando di lanciarsi dal balcone e si trova ora all' ospedale San Paolo per accertamenti, dove è piantonato dai militari dell'Arma. Sulla scena del crimine sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del SIS, Sezione Investigazioni Scientifiche. 🔗 Leggi su Agi.it

