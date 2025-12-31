Il marito aggredito dal suo pitbull la moglie lo uccide a coltellate | sequestrata l’arma

Una donna ha ucciso il pitbull di famiglia, che stava aggredendo il marito nella loro abitazione vicino Roma. La donna, non vedendo altre soluzioni per salvare la vita del coniuge, ha colpito l’animale a coltellate. L’arma utilizzata è stata sequestrata dalle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto in un contesto di emergenza domestica.

Non ha visto alternative per salvare la vita del marito una donna che è stata costretta a uccidere il pitbull di famiglia, mentre stava aggredendo l'uomo nella loro abitazione vicino Roma. L'episodio è avvenuto nella notte a Capena, dove i Carabinieri della stazione locale sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Stando a quanto ricostruito, il cane ha improvvisamente attaccato il proprietario mentre si trovava in casa. L'uomo è riuscito a liberarsi dalla morsa dell'animale solo grazie all'intervento immediato della moglie, che ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito il pitbull, uccidendolo.

