Bergamo si ferma in memoria delle vittime del Covid Dalle 10 la diretta dal Cimitero

Bergamo si ferma per commemorare le vittime del Covid, con una cerimonia che si svolge al cimitero e inizia alle 10. La città, a sei anni dall’inizio della pandemia, ha organizzato una diretta per rendere omaggio alle persone scomparse e riflettere su quei momenti difficili. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

A sei anni di distanza dalla pandemia che ha segnato per sempre la sua storia, Bergamo si ferma per ricordare. Oggi, mercoledì 18 marzo, ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Il territorio orobico è stato uno dei luoghi colpiti più duramente durante ll’emergenza sanitaria. La città di Bergamo è diventata un simbolo del dolore, ma anche della forza con cui una comunità ha saputo affrontare il momento forse più drammatico del suo recente passato. In occasione del 18 marzo il Comune promuove un programma di cerimonie e momenti di raccoglimento per rinnovare la memoria collettiva di quanto accaduto. Le commemorazioni si svolgeranno tra il Cimitero Monumentale e il Bosco della Memoria al parco della Trucca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati “Nonno Angelo”, Pamela D’Amico con Andrea Roncato per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del CovidROMA – In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19, che si celebra mercoledì 18 marzo, il brano “Nonno... Milano si prepara al "Giorno del ricordo": le iniziative in memoria delle vittime delle foibeMartedì 10 febbraio ricorrerà il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita dal Parlamento italiano nel 2004 in memoria delle vittime... Altri aggiornamenti su Bergamo si ferma in memoria delle... Temi più discussi: Bergamo si ferma in memoria delle vittime del Covid. Dalle 10 la diretta dal Cimitero; Volley A1/F – Cuneo non si ferma più e batte Bergamo. I playoff iniziano con il brivido; Spanish International Ladies: Acutis si ferma in semifinale; Per l’epidemia 6.200 morti: la città si ferma. Bergamo si ferma in memoria delle vittime del Covid. Dalle 10 la diretta dal CimiteroOggi, venerdì 18 marzo, è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. In città il senatore Paolo Zangirllo, ministro per la Pubblica Amministrazione ... bergamonews.it A sei anni dalla pandemia Bergamo si ferma per ricordare: le commemorazioni per il 18 marzoIn occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid al Cimitero Monumentale sarà presente il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Tutte le iniziative di Palaz ... bergamonews.it Appuntamento sabato 21 marzo alle 16 alla Chiesa dell’Adorazione dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo - facebook.com facebook Fotografie contro l'oblio. A Bergamo l'Ucraina si racconta nelle immagini di Wikimedia. Oltre 2.000 beni culturali distrutti o danneggiati dall'inizio del conflitto. x.com