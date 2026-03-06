Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale a Bergamo | sul posto le forze dell'ordine

Un uomo si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale di Bergamo. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per gestire la situazione e cercare di calmare la persona. L'uomo tiene in mano un accendino mentre si trova in piedi davanti all'edificio giudiziario. La zona è stata messa in sicurezza dalle autorità.

🔗 Leggi su Fanpage.it Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco dopo la lite con l'ex moglie: via le armiDue episodi violenti, seppur in un passato non recentissimo, valgono come elementi per giudicare sfavorevolmente il rilascio del permesso di caccia e... Leggi anche: Minaccia di darsi fuoco davanti al tribunale: via Borfuro blindata Contenuti e approfondimenti su Si cosparge di benzina e minaccia di.... Argomenti discussi: INPS, mancano gli arretrati, si cosparge di benzina. Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto: 4 ore per convincerlo a desistereSi è cosparso di benzina, ha impugnato un accendino, minacciando di darsi fuoco di fronte all'ufficiale giudiziario arrivato alla sua abitazione per notificargli lo sfratto esecutivo: un uomo di 41 ... ecodibergamo.it Paura all'Inps: uomo si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuocoPaura nella sede Inps di via Umberto Quintavalle, dove un uomo ha minacciato di darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. I fatti sono ... romatoday.it