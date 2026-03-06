Minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale di Bergamo forze dell’ordine sul posto per cercare di dissuaderlo

Un uomo si trova in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo, e da questa mattina minaccia di darsi fuoco. L’uomo si è cosparso di benzina e tiene un accendino in mano, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per cercare di dissuaderlo. La situazione è ancora in evoluzione, e le autorità sono intervenute immediatamente.

Un uomo in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo, sta da questa mattina minacciando di darsi fuoco, dopo essersi cosparso di benzina e tenendo un accendino in mano. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori del 118, che stanno cercando di mediare per dissuaderlo dal suo intento. L'area è stata chiusa al traffico e le persone che abitano nelle vicinanze sono state invitate a non uscire di casa.