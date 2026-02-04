Domani il governo presenta al Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza. La proposta prevede un fermo preventivo di 12 ore, uno scudo penale per gli agenti e restrizioni più dure sulle armi da taglio usate dai minorenni. Le forze dell’ordine avranno nuove garanzie legali per operare, ma il testo solleva anche molte critiche e dubbi.

Ecco l'ultima bozza del pacchetto Sicurezza atteso domani in Consiglio dei ministri. I testi, che il Corriere è in grado di anticipare, confermano la presenza nel decreto legge del «fermo preventivo». Che tecnicamente sarà un accompagnamento. E cioè la possibilità per le forze di polizia di trattenere per un massimo di 12 ore senza necessità di convalida del magistrato, ma con sola comunicazione persone con precedenti specifici in vista di manifestazioni. Ci sarà sempre nel dl la stretta sulle armi bianche. E cioè il divieto di vendita di coltelli e armi atte a offendere ai minori di 18 anni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 12. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Decreto sicurezza, ecco la bozza: fermo preventivo di 12 ore, scudo penale e stretta sulle armi da taglio ai minorenni

Approfondimenti su Decreto Sicurezza Bozza

Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più dure contro le proteste e rafforza la protezione delle forze dell’ordine.

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza Bozza

Argomenti discussi: Scudo per gli agenti e cortei: ecco la stretta sulla sicurezza. Il nodo del fermo preventivo; Mozione sulla sicurezza: scudo penale per agenti e sgomberi dei centri sociali; Metalmeccanici di Bologna denunciati per il blocco della tangenziale: ecco il Decreto Sicurezza; CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 159/2025: ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

