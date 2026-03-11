Borse del 3 marzo prezzo petrolio | L’Europa chiude in forte rialzo Milano +2,67% i prezzi di benzina e diesel alla pompa

Il 3 marzo le borse europee hanno registrato un forte rialzo, con Milano che ha chiuso con un aumento del 2,67%. Durante la giornata, si è assistito a un calo significativo dei prezzi del petrolio e del gas, mentre i prezzi di benzina e diesel alla pompa sono aumentati. I mercati hanno mostrato un andamento volatile, segnato da oscillazioni sostanziali nei valori delle materie prime energetiche.

A Piazza Affari banche protagoniste, con UniCredit in prima fila a +5,7%. Occhi puntati anche su Mps (+4,9%) e Mediobanca (+5%), mentre il mercato aspetta di conoscere i dettagli della fusione tra i due istituti. Acquisti anche sui tech: St chiude a +5,6%, in linea con il settore europeo, rialzi di cui beneficia Prysmian (+4,9%) grazie al suo business di cavi per tech e tlc. In coda Inwit (-1,8%). La discesa del petrolio sotto i 90 dollari favorisce il rimbalzo delle Borseeuropee, che puntano su una de-escalation in Iran, incoraggiate dalle parole del presidente Usa, Donald Trump, che ieri sera ha detto che la guerra finirà «molto presto». Il Ftse Mib di Milano guadagna così il 2,67% trainato dabanche e tech, recuperando quasi 22 miliardi di capitalizzazione dopo le ingenti perdite della scorsa settimana.