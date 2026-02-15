Sorpasso clamoroso Sondaggio tra i leader politici cosa si muove alle spalle di Giorgia Meloni
Un sondaggio tra i leader politici rivela che Giorgia Meloni sta perdendo consensi a causa delle tensioni crescenti tra Italia e Unione Europea. La crescente insoddisfazione tra gli alleati di governo si manifesta in una diminuzione del sostegno pubblico, mentre le decisioni sulla politica economica e le alleanze internazionali alimentano le tensioni. In particolare, alcuni partiti di opposizione approfittano di questa situazione per criticare le scelte della premier.
In un contesto internazionale attraversato da tensioni geopolitiche, instabilità economiche e nuovi equilibri tra le grandi potenze, la politica europea si muove su un terreno complesso e in continua trasformazione. Le guerre ancora aperte, le sfide energetiche e le trattative commerciali tra Stati Uniti, Unione europea e potenze emergenti stanno ridefinendo priorità e strategie dei governi nazionali. In questo scenario, ogni Paese è chiamato a consolidare la propria leadership interna per affrontare un quadro globale che resta fragile. L'Europa osserva con attenzione anche le dinamiche politiche dei singoli Stati membri.
Sondaggi politici, Giorgia Meloni non ha rivali tra i leader: Fdi nel 2026 ancora sopra il 29%
Ecco un’introduzione adatta: Secondo l’ultimo sondaggio dell’Osservatorio Delphi, pubblicato da Fanpage.
Sondaggio “Porta a Porta”, dato clamoroso: per quale leader si mette male
Un nuovo sondaggio di “Porta a Porta” rivela dati sorprendenti sulla situazione dei leader politici italiani, evidenziando un quadro complesso e in evoluzione.
Conferenza stampa del presidente Giorgia Meloni
Giorgia Meloni ha fatto sapere che “siamo stati invitati come Paese osservatore” a partecipare al Consiglio della pace di Trump (di Wanda Marra) facebook
Mi pare significativo che Giorgia Meloni, a nome del governo, non abbia mai detto che non partecipiamo al Board of peace perché è una cosa oscena e pericolosa, bensì perché abbiamo un “problema” costituzionale. Ricordiamocene, quando qualcuno quell x.com