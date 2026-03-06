I prezzi di benzina e diesel sono in aumento a causa del conflitto in Iran, che ha portato il gasolio ai livelli più alti dal 2023. La guerra, iniziata sotto l’amministrazione di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, prosegue senza segnali di risoluzione e continua a influire sui costi energetici. La situazione si mantiene tesa e i rincari sembrano destinati a protrarsi.

Nuovi rincari su benzina e diesel in Italia: quotazioni internazionali in rialzo e prezzi alla pompa ai massimi degli ultimi mesi. Fare il pieno di benzina e diesel, a causa della guerra in Iran, costa sempre di più. E purtroppo la sensazione è che il peggio debba ancora arrivare perché il conflitto, scatenato da Donald Trump e Benjamin Netanyahu, sembra ancora lontano dall’epilogo e, anzi, di ora in ora sembra peggiorare. Com’è facilmente prevedibile, davanti alle tensioni che stanno infiammando tutto il Medio Oriente, le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono tornate a salire con decisione. Il diesel, soprattutto, ha ingranato la marcia e giorno dopo giorno macina record, tanto da essere ai massimi dal 2023. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I prezzi di benzina e diesel continuano a correre a causa della guerra in Iran. Preoccupa il gasolio che è ai massimi dal 2023

Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.

