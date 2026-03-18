Benevento rissa a Montesarchio | arrestati altri 8 aggressori

A Montesarchio, nel Beneventano, otto persone sono state arrestate dai Carabinieri della compagnia locale in seguito a una rissa avvenuta nella zona. I militari hanno eseguito un’ordinanza cautelare e hanno identificato vari partecipanti all’episodio violento. La vicenda ha portato al fermo di alcuni individui coinvolti nell’aggressione, che sono stati trasferiti nelle locali caserme.

I Carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di otto giovani di Benevento, tra carcere e domiciliari, ritenuti coinvolti nella violenta aggressione dello scorso 5 ottobre ai danni di coetanei di Foglianise e Vitulano, episodio per il quale erano già stati arrestati altri quattro ragazzi con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Gaetano Cusano, ridotto in fin di vita a colpi anche di manganello. Le indagini, avviate grazie a testimonianze e videosorveglianza e proseguite con l’analisi di chat WhatsApp, hanno consentito di individuare ulteriori complici e ricostruire la dinamica dei... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Benevento, rissa a Montesarchio: arrestati altri 8 aggressori Articoli correlati Benevento: otto giovani arrestati per la violenta aggressione fuori dalla discoteca XUÈ di MontesarchioAzienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi, un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle... “Territorio giallorosso”, il Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa del Benevento calcioIl Comune di Montesarchio aderisce all’iniziativa “Territorio giallorosso”, promossa dal Benevento Calcio per rafforzare il legame tra la squadra e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Benevento rissa a Montesarchio... Discussioni sull' argomento Spedizione punitiva a Montesarchio: quattro giovani a processo per tentato omicidio; Attrezzi agricoli rubati in un terreno: 72enne di Montesarchio prosciolto in Appello. Benevento, maxi rissa in stile Arancia meccanica: arrestati otto giovaniTentato omicidio e lesioni aggravate ai danni di due vittime di una violenza in stile Arancia Meccanica sono le accuse che hanno portato all'arresto da parte dei carabinieri di otto giovani, ritenut ... tgcom24.mediaset.it Diciassettenne massacrato con mazza da baseball davanti a discopub, altri 8 arresti a MontesarchioIl branco entrò in azione per motivi futili. La vittima del pestaggio, di Vitulano, per giorni in pericolo di vita. La procura di Benevento aveva già fatto arrestare quattro ragazzi per tentato omicid ... msn.com "EUREKA!” prende spunto da un episodio avvenuto a Benevento nel 1903, quando durante lavori presso Sant’Agostino emersero da un muro alcuni reperti oggi conservati nella Sezione Egizia del Museo del Sannio, riferibili al Tempio di Iside. - facebook.com facebook Benevento, maxi rissa in stile "Arancia meccanica": arrestati otto giovani #sannio x.com