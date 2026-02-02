Davide Rondoni a Benevento presenta ‘La ferita la letizia’

A Benevento, lo scrittore Davide Rondoni ha presentato il suo nuovo libro, “La ferita e la letizia”. L’evento si è svolto nella Zona Interdiocesana, promosso dalla Fraternità “Le Grazie”. La sala era piena di persone curiose di ascoltare l’autore, che ha parlato della sua opera senza troppi fronzoli, spiegando i temi principali e il percorso dietro le pagine. La presentazione è stata un momento semplice e diretto, con il pubblico che ha seguito con attenzione.

La Zona Interdiocesana di Benevento del Terzo Ordine Francescano Secolare della Campania, su idea e iniziativa della Fraternità "Le Grazie", organizza la presentazione del libro di Davide Rondoni, "La ferita e la letizia" Fazi 2025. L'incontro formativo si terrà il 20 febbraio alle ore 18.00 presso il "Teatro La Salle". L'iniziativa, grazie al patrocinio e alla compartecipazione del Comune di Benevento, si inserisce idealmente nel contesto delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, occasione di particolare rilievo culturale e spirituale a livello nazionale.

