Bellaria Igea Marina registra una diminuzione dell’1,02% nel 2025, secondo i dati dell’Istat, rendendola l’unica località della costa riminese a mostrare un calo. Il sindaco rassicura sulla situazione, affermando che non ci sono motivi di allarme e che è necessario concentrarsi su un rilancio della zona. La tendenza negativa si evidenzia rispetto alle altre località della riviera romagnola.

Bellaria Igea Marina è l’unica località della costa riminese in flessione nel 2025: -1,02% secondo Istat. Un rallentamento che interrompe la crescita del post Covid, ma che il sindaco Filippo Giorgetti (foto) invita a leggere senza allarmismi e senza alibi. "Dopo anni molto positivi, un rallentamento è fisiologico. Non è un dato drammatico, ma dobbiamo lavorare". Per il primo cittadino il passaggio è chiaro: "Serve lavorare su eventi, comunicazione e riqualificazione", con interventi già avviati sul lungomare di Igea e sui waterfront, ma anche "fare sistema come Riviera" per affrontare un contesto in evoluzione. Giorgetti richiama inoltre la necessità di interpretare con attenzione i numeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bellaria frena: "Nessun allarme. Serve rilanciare"

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