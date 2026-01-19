Roma-Sauer l’agente frena | nessun contatto Feyenoord pensa al rinnovo

Attualmente non ci sono trattative tra la Roma e Leo Sauer, il giovane attaccante slovacco del Feyenoord. L’entourage del giocatore, in scaden nel 2028, ha confermato l’assenza di contatti ufficiali con il club giallorosso. La situazione rimane invariata, mentre il Feyenoord valuta le possibili opzioni per il rinnovo del contratto del suo talento classe 2005.

Non c’è ancora una trattativa concreta tra la Roma e Leo Sauer. A chiarire lo scenario è l’entourage dell’attaccante slovacco classe 2005, attualmente sotto contratto con il Feyenoord fino a giugno 2028. A fare il punto è Julius Sauer, padre e agente del giocatore, intervenuto su Tvnoviny.sk. Le voci sull’interesse giallorosso vengono definite, al momento, prive di riscontri operativi: nessun contatto diretto, nessuna accelerazione in corso. Il focus resta sul Feyenoord. Il club olandese valuta positivamente la crescita del giocatore dopo un avvio di stagione in chiaroscuro e ha già avviato i primi passi per un possibile prolungamento contrattuale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

